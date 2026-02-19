Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
19 февраля, 14:23

Политолог раскрыл причину «атаки» Залужного на Зеленского

Обложка © Gettyimages / Anadolu, © ТАСС / Alberto Pezzali

Атака бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на Владимира Зеленского может свидетельствовать о смене позиции Лондона относительно Киева, полагает директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьёв.

По его словам, Британия, как и Европа, склоняется к необходимости передышки в конфликте, тогда как Зеленский выступает против. Для него даже временная остановка боевых действий означает политическую смерть. Эксперт не исключил, что Залужного выводят на арену именно потому, что Зеленский надоел западным элитам.

«С ним в Лондоне уже хорошо познакомились и поработали. Залужный готовый кандидат в президенты, так что с этим и связана его атака на Зеленского, судя по всему», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее в интервью Associated Press Залужный открыто обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. На Украине полагают, что Залужный использовал интервью как трамплин для выборов. Кроме того, всплыла информация о попытке сотрудников СБУ убить Залужного.

    avatar