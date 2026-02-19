Политолог раскрыл причину «атаки» Залужного на Зеленского

Атака бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на Владимира Зеленского может свидетельствовать о смене позиции Лондона относительно Киева, полагает директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьёв.

По его словам, Британия, как и Европа, склоняется к необходимости передышки в конфликте, тогда как Зеленский выступает против. Для него даже временная остановка боевых действий означает политическую смерть. Эксперт не исключил, что Залужного выводят на арену именно потому, что Зеленский надоел западным элитам.

«С ним в Лондоне уже хорошо познакомились и поработали. Залужный готовый кандидат в президенты, так что с этим и связана его атака на Зеленского, судя по всему», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.