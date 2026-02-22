Олимпиада в Милане
22 февраля, 08:07

Финский политик Мема предупредил о последствиях отправки войск НАТО на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Размещение военного контингента из стран НАТО на украинской территории способно подтолкнуть Москву к зеркальным шагам. Своими опасениями в соцсети X поделился финский общественный деятель Армандо Мема.

«Не могу понять, насколько глупым нужно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы», — сказал он.

По мнению Мема, итогом отправки войск станет катастрофа, так как мир рискует оказаться в эпицентре полномасштабного военного конфликта. Он подчеркнул, что подобные решения граничат с безумием и полностью игнорируют судьбу европейцев.

The Guardian: «Коалиция желающих» должна ввести войска в Киев и города Украины

Напомним, экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с инициативой о немедленном вводе западного контингента на украинскую территорию. В интервью BBC он заявил об отсутствии каких-либо преград для подобных действий уже сейчас, чтобы наглядно подтвердить серьёзность намерений альянса.

