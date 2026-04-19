

Раскольники ПЦУ силой захватили храм УПЦ в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Михайловский храм в селе Безугловка Черниговской области. Храм принадлежал канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В селе Безугловка Черниговской области раскольники ПЦУ совершили силовой захват Михайловского храма, принадлежащего Украинской православной церкви», — указал собеседник агентства. Инцидент произошёл 16 апреля — в Светлый четверг.

Буданов* выступил против насильственного присоединения УПЦ к ПЦУ

Ранее сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия. Церковнослужителя призвали на службу, когда он находился на послушании у обители. Задержание закончилось тем, что за тридцать минут его успели провести через военно-врачебную комиссию и этапировать в учебный центр украинской армии.

Александра Мышляева
