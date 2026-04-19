Раскольники ПЦУ силой захватили храм УПЦ в Черниговской области

Ранее сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия. Церковнослужителя призвали на службу, когда он находился на послушании у обители. Задержание закончилось тем, что за тридцать минут его успели провести через военно-врачебную комиссию и этапировать в учебный центр украинской армии.