Сотрудники Национальной полиции Украины провели более сорока следственных мероприятий в отношении бывших и нынешних руководителей территориальных центров комплектования, а также оформили полторы сотни протоколов по фактам коррупции. Данную информацию распространила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как уточнили в полиции, в рамках отработки, проведённой во всех регионах страны, зафиксированы эпизоды получения незаконного обогащения, а также подачи фиктивных деклараций о доходах со стороны людей из высшего звена территориальных центров комплектования. Под подозрение попал, в частности, начальник одесского районного военкомата. За всё время пребывания в этой должности он сумел увеличить свои активы и прибрести имущество общей стоимостью свыше 45 миллионов гривен, что в пересчёте составляет порядка одного миллиона долларов США.

Ещё 14 апреля телевизионный канал «Общественное» со ссылкой на информацию, предоставленную украинским Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, сообщал, что в промежутке между 2022 и 2026 годах каждый десятый глава областного военкомата либо уже был признан судом виновным в незаконном обогащении, либо привлекался к уголовной ответственности по данной статье.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы обманом мобилизуют священников Украинской православной церкви. Сотрудники используют хитрую схему: звонят священнику и говорят, что его вызывают для исповеди или причастия тяжелобольного. Однако когда мужчина приезжает на место, вместо религиозного обряда его насильно задерживают.