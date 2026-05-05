В Ровненской области сотрудники ТЦК избили подростка металлической палкой

В Сарненском районе Ровненской области роизошёл инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования. По данным полиции, 3 мая у села Чудель сотрудники ТЦК применили физическую силу к 17-летнему юноше.

Парень передвигался на мотоцикле вместе с приятелем, когда их остановили представители военкомата. После того как подросток сообщил о своём возрасте, его начали избивать металлическим прутом. Друг несовершеннолетнего сумел скрыться.

В результате произошедшего юноша был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Официальных комментариев от ТЦК пока не поступало.

Ранее сотрудники Национальной полиции Украины провели более сорока следственных мероприятий в отношении бывших и нынешних руководителей территориальных центров комплектования, а также оформили полторы сотни протоколов по фактам коррупции. Как уточнили в полиции, в рамках отработки, проведённой во всех регионах страны, зафиксированы эпизоды получения незаконного обогащения, а также подачи фиктивных деклараций о доходах со стороны людей из высшего звена территориальных центров комплектования.