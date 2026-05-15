15 мая, 01:19

Силовая мобилизация в Одессе закончилась дракой и разбитой машиной ТЦК

В Одессе вспыхнул жёсткий конфликт между сотрудниками ТЦК, полицией и местными жителями. О происходящем сообщают украинские паблики.

Силовая мобилизация в Одессе закончилась дракой и разбитой машиной ТЦК.

По их данным, военкомы вместе с полицейскими силой затолкали мужчину в микроавтобус прямо на улице. Это вызвало ярость у прохожих — вокруг машины быстро собралась толпа примерно из 30 человек. Люди заблокировали выезд автомобилю ТЦК и разбили заднее стекло. После этого к месту стянули ещё около 20 полицейских.

Во время потасовки один из силовиков ударил девушку, а двое других скрутили мужчину, который бил по машине. Чем закончился конфликт и удалось ли ТЦК увезти задержанного, неизвестно.

Во Львове сотрудники ТЦК задержали заслуженного тренера Украины

Ранее Life.ru писал, что количество жалоб на действия сотрудников ТЦК на Украине выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Уполномоченный по правам человека в Верховной раде Дмитрий Лубинец сообщал, что в офис омбудсмена поступило уже более шести тысяч обращений, связанных с нарушениями во время мобилизационных мероприятий. По его словам, граждане жалуются на применение силы и другие неправомерные действия со стороны военкоматов.

Обложка © Telegram / Политика страны

Александра Мышляева
