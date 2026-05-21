От «чёрного риелтора» до штурмовика: Главаря кубанской ОПГ опознали в погибшем на СВО спустя 1,5 года

На СВО погиб Михаил Литовка, которого называли главарём ОПГ «чёрных риелторов» Краснодарского края. По данным SHOT, его тело удалось идентифицировать и опознать только спустя полтора года после смерти.

Литовка получил известность из-за дела о серии преступлений с недвижимостью. По версии следствия, в 2010 году он вместе с сообщником начал отбирать дома у уязвимых жителей края, оформляя сделки по поддельным документам.

Одним из эпизодов стало убийство владельца жилья после продажи недвижимости. Следствие также связывало группу с поджогом дома и другими похожими преступлениями. В 2012 году Литовку задержали, позже суд приговорил его к 18,5 года колонии строгого режима. Сам он вину не признавал и утверждал, что его оговорили. После 11 лет заключения, в 2023 году, Литовка подписал контракт с Минобороны и попал в штурмовую пехоту. Спустя примерно полтора года после гибели его личность смогли подтвердить.

