«Астраханский душитель» погиб на СВО, не успев отсидеть полный срок

Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», погиб в ходе выполнения боевых задач. По информации Telegram-канала SHOT, преступник скончался летом прошлого года во время обстрела, прослужив в штурмовом подразделении всего два месяца.

Тело 64-летнего мужчины удалось опознать не сразу. После завершения всех процедур останки привезли в родной город, где состоялось погребение. Судьба злоумышленника схожа с путём другого преступника — «зеленоградского Чикатило» Юрия Гриценко, который также завершил свой жизненный путь на передовой.

На счету Сафаряна числятся три доказанных убийства. Первое преступление он совершил еще в 90-е годы, умело маскируясь под добропорядочного гражданина. Правоохранители долгое время не могли выйти на след изверга.

Напомним, что 63-летнего Вагана Сафаряна задержали в ноябре 2024 года по делу об убийстве в 90-х. Речь идёт о 67-летней женщине и её 37-летней дочери, которых он задушил в их квартире вместе с сообщниками. При этом впервые он оказался в тюрьме в 2004 году. Тогда Сафарян убил человека и отправился в колонию строгого режима на 19 лет.