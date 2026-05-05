День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 05:47

«Астраханский душитель» погиб на СВО, не успев отсидеть полный срок

SHOT: «Астраханский душитель» Ваган Сафарян погиб на СВО

Астраханский душитель Ваган Сафарян. Обложка © Telegram / SHOT

Астраханский душитель Ваган Сафарян. Обложка © Telegram / SHOT

Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», погиб в ходе выполнения боевых задач. По информации Telegram-канала SHOT, преступник скончался летом прошлого года во время обстрела, прослужив в штурмовом подразделении всего два месяца.

Тело 64-летнего мужчины удалось опознать не сразу. После завершения всех процедур останки привезли в родной город, где состоялось погребение. Судьба злоумышленника схожа с путём другого преступника — «зеленоградского Чикатило» Юрия Гриценко, который также завершил свой жизненный путь на передовой.

На счету Сафаряна числятся три доказанных убийства. Первое преступление он совершил еще в 90-е годы, умело маскируясь под добропорядочного гражданина. Правоохранители долгое время не могли выйти на след изверга.

«Больные люди»: Маньякам хотят запретить участвовать в СВО
«Больные люди»: Маньякам хотят запретить участвовать в СВО

Напомним, что 63-летнего Вагана Сафаряна задержали в ноябре 2024 года по делу об убийстве в 90-х. Речь идёт о 67-летней женщине и её 37-летней дочери, которых он задушил в их квартире вместе с сообщниками. При этом впервые он оказался в тюрьме в 2004 году. Тогда Сафарян убил человека и отправился в колонию строгого режима на 19 лет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar