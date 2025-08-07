«Больные люди»: Маньякам хотят запретить участвовать в СВО

Осуждённым за изнасилование гражданам следует запретить подписывать контракты для участия в СВО, уверен председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, в Новосибирской области были замечены листовки, в которых контрактную службу рекламируют как способ избежать уголовной ответственности.

Однако, как подчеркнул депутат Госдумы, согласно статистике, 70% маньяков, вернувшихся из горячих точек, не исправляются и вновь совершают преступления.

«Это больные люди, которых война не исправляет, а делает опаснее», — цитирует Миронова 360.ru.

Он отметил, что возможность заключать контракт с Минобороны есть у всех категорий осуждённых, за исключением педофилов, шпионов, террористов и экстремистов. Парламентарий предложил расширить данный список и включить туда насильников. Миронов напомнил, что даже во время Великой Отечественной войны отбор заключённых в штрафбаты был более жёстким.

«И начинать нужно с насильников, если мы думаем не только о сегодняшнем дне, но и о том, как мы будем жить завтра», — подчеркнул депутат ГД РФ.