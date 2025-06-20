Адвокат раскрыл, могут ли отправить на СВО пожизненно осуждённого маньяка Миргорода

В России ещё не было случаев, чтобы пожизненно осуждённых отправляли на СВО, заявил адвокат, бывший начальник криминальной милиции ВАО Москвы Евгений Харламов, комментируя приговор маньяку Владимиру Миргороду, который может попроситься на фронт.

«Нет, я ни одного такого случая не видел, от коллег не слышал. И как от коллег в форме, так и от коллег по адвокатскому корпусу, чтобы кто-то, отбывавший наказание пожизненное, находился на СВО», — отметил юрист в беседе с NEWS.ru.

Эксперт объяснил, что приговор ко второму пожизненному сроку является оценкой судом преступлений. По его словам, срок может увеличиваться в случае появления новых эпизодов и установления дополнительных обстоятельств.