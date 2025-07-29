«Дальше только смерть»: Потомок Николая I оставил в зоне СВО послание для ВСУ
Потомок Николая I Дорошин показал фото черепа на палке с посланием в зоне СВО
Потомок Николая I Дорошин показал послание в зоне СВО. Обложка © Социальные сети Гавриила Дорошина.
Ушедший на специальную военную операцию (СВО) потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин оставил страшное послание боевикам ВСУ. Жуткий «мемориал» с прифронтовой зоны он опубликовал в социальных сетях.
Ни черно-белом снимке виден череп в каске, насаженный на шест, с пулевой лентой. На конструкции закрепили обломки сбитого дрона-квадрокоптера. В самом низу находится доска с подписью: «Правый фланг. Дальше только смерть». По всей видимости, страшная композиция адресована противникам.
Старшая дочь императора Мария Николаевна — прабабушка Дорошина в восьмом колене. Часть родственников Гавриила погибла во время Первой мировой или была расстреляна после революции. А прабабушка Тамара Лейхтенбергская де Богарне эмигрировала во Францию, где родился сам Гавриил. Несмотря на то, что большую часть своей жизни он провел за границей, он без раздумий пошёл сражаться за Россию и вступил в число участников СВО.
Ранее беспилотник ВСУ с надписью на крыле «С любовью для жителей Белгорода», бил сбит, когда приближался к региону. Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что подобный акт является печальным свидетельством дегуманизации.