«Дальше только смерть»: Потомок Николая I оставил в зоне СВО послание для ВСУ

Ни черно-белом снимке виден череп в каске, насаженный на шест, с пулевой лентой. На конструкции закрепили обломки сбитого дрона-квадрокоптера. В самом низу находится доска с подписью: «Правый фланг. Дальше только смерть». По всей видимости, страшная композиция адресована противникам.

Старшая дочь императора Мария Николаевна — прабабушка Дорошина в восьмом колене. Часть родственников Гавриила погибла во время Первой мировой или была расстреляна после революции. А прабабушка Тамара Лейхтенбергская де Богарне эмигрировала во Францию, где родился сам Гавриил. Несмотря на то, что большую часть своей жизни он провел за границей, он без раздумий пошёл сражаться за Россию и вступил в число участников СВО.