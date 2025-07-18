Послание Вооружённых сил Украины (ВСУ) на беспилотном летательном аппарате, адресованное жителям Белгорода, является печальным свидетельством дегуманизации. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии для NEWS.ru. Он отметил, что подобный акт лишь укрепляет решимость России в достижении целей специальной военной операции, включая денацификацию.

«Этот факт является печальным примером расчеловечивания, вызванного исповедованием на государственном уровне на Украине неонацистской идеологии, тем самым мотивируя нас к ускоренному завершению денацификации, наращивая темпы хода СВО. Что несомненно позволит ликвидировать угрозы для жизни и здоровья жителей России», — подчеркнул чиновник.

По мнению парламентария, действия ВСУ демонстрируют пренебрежение к мирному населению и подтверждают необходимость защиты интересов и безопасности российских граждан.