«Расчеловечивание»: В Госдуме осудили провокацию ВСУ в отношении жителей Белгорода
Депутат Шеремет назвал печальным примером послание ВСУ на дроне для белгородцев
Надпись на дроне ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Послание Вооружённых сил Украины (ВСУ) на беспилотном летательном аппарате, адресованное жителям Белгорода, является печальным свидетельством дегуманизации. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии для NEWS.ru. Он отметил, что подобный акт лишь укрепляет решимость России в достижении целей специальной военной операции, включая денацификацию.
«Этот факт является печальным примером расчеловечивания, вызванного исповедованием на государственном уровне на Украине неонацистской идеологии, тем самым мотивируя нас к ускоренному завершению денацификации, наращивая темпы хода СВО. Что несомненно позволит ликвидировать угрозы для жизни и здоровья жителей России», — подчеркнул чиновник.
По мнению парламентария, действия ВСУ демонстрируют пренебрежение к мирному населению и подтверждают необходимость защиты интересов и безопасности российских граждан.
Напомним, ранее украинский беспилотник с надписью «с любовью для жителей Белгорода» был обнаружен вблизи города. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дрон был сбит. Он подчеркнул, что надпись на крыле беспилотника является прямым доказательством намерений ВСУ запугать население, и выразил благодарность военнослужащим группировки «Север» за оперативную и успешную нейтрализацию вражеских БПЛА.