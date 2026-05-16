Прабабушка девочки, чей отец погиб на СВО, взмолилась Бастрыкину о помощи

Прабабушка двухлетней девочки из Вологодской области записала видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой передать расследование дела об опеке в центральный аппарат ведомства. Запись она опубликовала в своих социальных сетях.

Ольга Адамович, прабабушка двухлетней Ники, заявила в обращении, что девочка в раннем возрасте осталась сиротой после гибели матери в ДТП в январе текущего года и гибели отца в зоне СВО в 2024 году. По её словам, органы опеки Вологодской области отказали ей в предварительной опеке, после чего ребёнок более месяца находился в детском доме.

Она утверждает, что в процессе оформления документов возникли затяжки и противоречивые решения со стороны органов опеки. Прабабушка заявила, что 26 февраля, приехав в Новгород, узнала, что ребёнка уже передали в другую семью под постоянную опеку.

Также она сообщила, что ранее следственные органы несколько раз возбуждали уголовное дело о превышении полномочий со стороны органов опеки, однако, по её словам, решения отменялись региональной прокуратурой.

«Прошу вас перенести расследование из Новгородского региона в центральный аппарат под ваш личный контроль», — сказала она.