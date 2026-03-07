Новгородский чиновник стал опекуном дочери погибшего бойца СВО в обход её прабабушки

Скандальная история разворачивается вокруг двухлетней девочки из Новгородской области, которая осталась сиротой после гибели матери. Отец девочки погиб в зоне СВО в 2024 году. Прабабушка из Вологды Ольга решила забрать правнучку к себе, но столкнулась с неожиданными препятствиями.

Как рассказала женщина телеграм-каналу Baza, сотрудники опеки в Сольцах предлагали ей оставить девочку в детском доме, объясняя это тем, что местный чиновник хочет забрать Нику к себе. Ольга отказалась и начала собирать документы.

Позже опека потребовала проверить квартиру родителей, где раньше жила девочка. Хотя у Ольги было своё жильё, она сделала там ремонт. Однако через неделю выяснилось, что проверке подлежит только жильё опекуна, а прежняя информация была ошибочной. В феврале прабабушке подтвердили, что Нику можно забрать, но из-за ошибок в документах процесс затянулся.

Когда исправленные бумаги были готовы, Ольга приехала в Сольцы и узнала, что девочку уже передали под опеку местному чиновнику. Женщина считает, что сотрудники намеренно затягивали процесс. Сейчас родственники пытаются вернуть ребёнка в семью. Следственный комитет по Новгородской области начал проверку

