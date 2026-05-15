Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 13:17

У насиловавшей сына-инвалида матери в Приангарье изъяли пятерых детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Body Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Body Stock

Органы опеки изъяли всех пятерых детей у жительницы Приангарья, которую подозревают в надругательстве над собственным сыном-инвалидом вместе с любовником. Сейчас несовершеннолетние находятся в безопасном месте и получают помощь психологов, сообщает телеграм-канал Babr Mash со ссылкой на правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Параллельно проверку проводят полиция и прокуратура. Глава СК держит расследование на личном контроле. В ближайшее время назначат судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что ранее эту женщину уже дважды лишали родительских прав на старших детей.

Банда педофилов из Читы насиловала девочек, обещая купить им карандаши и линейку
Банда педофилов из Читы насиловала девочек, обещая купить им карандаши и линейку

Напомним, в иркутском селе Нижняя Слобода мать и её сожитель надругались над шестилетним сыном-инвалидом, сняв происходящее на камеру. У 46-летней женщины пятеро детей, в доме с ними проживает её сожитель. Семья живёт на пособия и доходы мужчины, однако на регулярные пьянки деньги у них находятся. На кадрах мать вместе с сожителем совершает действия сексуального характера в отношении шестилетнего сына.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar