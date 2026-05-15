Приангарье потрясло видео изнасилования мальчика-инвалида, главные «‎герои» — его мать и любовник

В Иркутской области проводится проверка сообщений о противоправных действиях в отношении шестилетнего ребёнка-инвалида, видео изнасилования которого появилось в Сети. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ужасающий инцидент произошёл в селе Нижняя Слобода. Местная правозащитница Анна Тажеева рассказала Осторожно Media, что семья многодетная: у 46-летней женщины пятеро детей, а в доме вместе с ними также проживает её сожитель. Местные правозащитники отмечают, что семья живёт на детские пособия и доходы мужчины, при этом на регулярные пьянки денег предостаточно.

Неделю назад интернет-подруге той самой женщины пришло сообщение с видеозаписью, где мать вместе с сожителем занимается групповым оральным сексом с шестилетним ребёнком-инвалидом.

Прокуратура Жигаловского района организовала проверку с целью оценки соблюдения законодательства о защите прав детей, семейного благополучия и иных федеральных норм. Ведомство проконтролирует ход и результаты мероприятий, проведённых правоохранительными органами, и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

