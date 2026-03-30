30 марта, 10:59

Банда педофилов из Читы насиловала девочек, обещая купить им карандаши и линейку

В Чите троих мужчин осудили за изнасилования малолетних девочек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

В Чити осудили троих мужчин за насилие над детьми. Как выяснило следствие, первый эпизод произошёл, когда одной из пострадавших девочек было всего четыре года. Преступник был знаком с её матерью. Позже он стал насиловать и её десятилетнюю подругу, которая приходила в гости, а в дальнейшем вовлёк в преступления двух своих приятелей. Все трое проведут в колонии длительные сроки.

По данным пресс-службы Забайкальского краевого суда, мужчины взамен на развратные действия обещали детям купить цветные карандаши, линейку с калькулятором, накладные ногти и патчи для губ. Когда девочки просили заказать обещанное, фигуранты требовали сначала выполнить их условия.

Извращенцев признали виновными по статье о насильственных действиях сексуального характера. Организатор получил 18,5 года лишения свободы, его подельники — 16 и 14 лет. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Москве вынесли приговор педофилу, который год растлевал падчериц

Ранее в Челябинске задержали педофила, который в лифте домогался 12-летней девочки. Преступление произошло 24 марта в лифте жилого дома на улице Каслинской.

Полина Никифорова
