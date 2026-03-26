В Челябинске задержали педофила, который в лифте домогался 12-летней девочки

В Челябинске 23-летний мужчина подозревается в развратных действиях в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

По версии следствия, преступление произошло 24 марта в лифте жилого дома на улице Каслинской. Мужчина зашёл туда вместе с 12-летней школьницей и надругался над ней без применения физического насилия. Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и доставили его к следователям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

