Киевлянин купил 5-летнюю девочку за 100 долларов и изнасиловал её

На Украине жителя Киева приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование пятилетней девочки, которую он купил за 100 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Ребёнок передан в Центр социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева.

Осуждённый житель Киева. Фото © Генпрокуратура Украины

Суд установил, что мужчина заранее планировал свои действия и договорился с женщиной о передаче её пятилетней дочери за денежное вознаграждение.

«После того как «обмен» состоялся осуждённый изнасиловал девочку. Об обстоятельствах изнасилования ребенка обвиняемый подробно рассказывал своим знакомым во время переписки, присылая свои фотографии и фотографии ребёнка в обнажённом виде, что подтверждало цинизм его действий и полную осознанность преступного умысла», — говорится в сообщении.

Решением суда первой инстанции его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая торговлю людьми и преступления против половой неприкосновенности. Назначено наказание 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура также отметила, что мать ребёнка понесла уголовную ответственность за передачу дочери и получила такое же наказание. Она не подавала апелляцию.

А ранее в Удмуртии суд назначил компенсацию в размере одного миллиона рублей 15-летней школьнице, пострадавшей от насилия. 36-летний мужчина, имеющий судимость за аналогичное преступление, был признан виновным в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд, принимая во внимание психологическую травму, полученную девушкой, обязал осужденного возместить причиненный ущерб.