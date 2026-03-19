Звезду американского реалити-шоу арестовали за домогательства к 9-летней девочке

Джозеф Даггер, известный по скандальному американскому реалити-шоу «19 детей и это не предел» (19 Kids and Counting), арестован по обвинению в домогательствах к ребёнку. Об этом сообщает газета The New York Times.

31-летнего Даггера задержали 18 марта в Арканзасе. По версии следствия, в 2020 году во время семейного отпуска в Панама-Сити-Бич (Флорида) он совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Потерпевшая, которой сейчас 14 лет, дала показания в ходе судебно-медицинского интервью, после чего был выдан ордер на арест.

Согласно заявлению офиса шерифа округа Бэй, Даггер неоднократно просил девочку сесть к нему на колени, а затем — рядом на диван под одеяло, где, по данным следствия, манипулировал её нижним бельём и касался гениталий. Инциденты прекратились после того, как Даггер извинился перед девочкой.

Ему предъявлены обвинения в развратных действиях в отношении ребёнка младше 12 лет и непристойном поведении лица старше 18 лет. Даггер признался в содеянном отцу потерпевшей, а затем и детективам. В настоящее время он ожидает экстрадиции во Флориду.

Это уже не первый случай в семье Даггер. Старший брат Джозефа, Джош Даггер, в 2022 году был приговорён к 12 годам и 7 месяцам тюрьмы за хранение фото- и видеоматериалов с сексуальным насилием над детьми. Само шоу «19 детей, и это не предел» было снято с эфира в 2015 году после того, как всплыли подробности о домогательствах Джоша к собственным сёстрам.

