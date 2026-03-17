С насильника из Удмуртии взыскали 1 млн рублей в пользу изнасилованной школьницы

В Удмуртии суд назначил компенсацию в размере одного миллиона рублей 15-летней школьнице, пострадавшей от насилия. Решение принято по итогам рассмотрения уголовного дела. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

По итогам судебного разбирательства, 36-летний мужчина, имеющий судимость за аналогичное преступление, был признан виновным в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. В процессе слушаний потерпевшая пережила значительные моральные страдания, вынужденная описывать свою уязвимость и пережитое унижение. Суд, принимая во внимание психологическую травму, полученную девушкой, обязал осужденного возместить причиненный ущерб.

