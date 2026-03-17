17 марта, 14:11

С насильника из Удмуртии взыскали 1 млн рублей в пользу изнасилованной школьницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

В Удмуртии суд назначил компенсацию в размере одного миллиона рублей 15-летней школьнице, пострадавшей от насилия. Решение принято по итогам рассмотрения уголовного дела. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

По итогам судебного разбирательства, 36-летний мужчина, имеющий судимость за аналогичное преступление, был признан виновным в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. В процессе слушаний потерпевшая пережила значительные моральные страдания, вынужденная описывать свою уязвимость и пережитое унижение. Суд, принимая во внимание психологическую травму, полученную девушкой, обязал осужденного возместить причиненный ущерб.

Суд запретил видео психолога, оправдывающего изнасилование женщины развитием её чувственности
Суд запретил видео психолога, оправдывающего изнасилование женщины развитием её чувственности

Ранее Life.ru писал, что в США 17-летнюю девушку пытались убить из-за заявления об изнасиловании. Сбежавший насильник подговорил двоюродного брата и знакомого, чтобы они выстрелили в потерпевшую.

Полина Никифорова
