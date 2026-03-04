Суд запретил видео психолога, оправдывающего изнасилование женщины развитием её чувственности

Бутырский суд Москвы запретил к распространению видео блогера-психолога Станислава Глушакова, в котором он оправдывал насилие в отношении женщин. Об этом сообщает Baza.

В ролике Глушаков заявил, что женщина, подвергшаяся изнасилованию, якобы сама притянула насильника своей «мужской энергией». По его словам, подсознание жертвы «притягивает» агрессора, чтобы помочь ей раскрыть чувственность.

«Во время изнасилования чувствительность обостряется очень сильно. Мысленно поблагодарить этого насильника за то, что он помог раскрыть эту чувственность», — утверждал горе-психолог.

На скандальную запись обратили внимание правоохранители в ходе мониторинга соцсетей. Суд признал, что материал содержит информацию, оправдывающую насилие, и принял решение о запрете его распространения.

Ранее стала известна мрачная история из Петербурга: местная жительница обратилась в СК с заявлением на отчима, которого обвиняет в многолетних сексуальных домогательствах. 31-летняя Яна утверждает, что насилие началось, когда ей было 11 лет. Художник по свету театра «Левендаль» Денис З. на протяжении пяти лет трогал падчерицу, демонстрировал ей половые органы и тайно снимал в душе. Подростку он угрожал распространением записей, если та откажется подчиняться. По словам девушки, мужчина также «обучал» её практикам БДСМ. Мать узнала о происходившем только несколько лет назад.