Отец продавал сына 64-летнему пастору-педофилу и ждал, пока он его насиловал

В Германии судят 64-летнего пастора, которого обвиняют в сексуальном насилии над 15-летним подростком. Пишет об этом Bild. По версии следствия, священник не раз насиловал мальчика, а его отец якобы «продал» сына за 2800 евро.

Первая встреча пастора с подростком произошла в марте 2022 года в доме священника в Гамбурге. Якобы обсуждали конфирмацию, но в итоге случился первый эпизод насилия. Позже пастор снова надругался над мальчиком на парковке и заплатил ему 500 евро. Третий раз насилие произошло 30 апреля 2022 года в отеле — тогда священник отдал жертве уже 2000 евро.

Обвиняемый отказывается давать показания. В ближайшее время в суде должен выступить сам пострадавший. Его 48-летнего отца ранее приговорили к двум годам условно за то, что он принуждал сына к проституции. Приговор пока не вступил в силу — и осуждённый, и прокуратура подали апелляцию. Процесс над пастором продолжается.

