Киллеры на хвосте: Как вор в законе Роспись противостоял кавказским ОПГ и пережил покушение Лёши Солдата

Вор в законе Роспись (Андрей Исаев) был одной из ключевых фигур преступного мира России в 1990-е годы. Титул он получил в 1992 году при поддержке Япончика (Вячеслава Иванькова) и активно боролся с «лаврушниками» — выходцами с Кавказа, покупавшими воровские звания. Об этом пишет «Лента.ру».

Андрей Исаев получил кличку Роспись (или Расписной) из-за огромного количества татуировок, покрывавших почти всё его тело. Это была своеобразная «летопись воровской жизни», выгравированная на его коже.

Исаев со своей группировкой стоял за несколькими громкими расправами над чеченскими бандитами, из-за чего стал главной мишенью для киллеров.

Он контролировал крупные денежные потоки в Москве и Европе, но вёл скромный образ жизни, отдавая средства в «общак». Роспись пережил несколько покушений: в него стреляли из автомата, снайперской винтовки, пытались взорвать в автомобиле. Последний случай произошёл в ходе конфликта с лидером Медведковской ОПГ Григорием Гусятинским (Гришей Северным). Тот в итоге заказал Роспись Лёше Солдату, одному из самых кровавых киллеров 1990-х. Он тогда подстроил взрыв авто, а механизм должен был сработать тогда, когда Расписной откроет дверь, однако открыл её в итоге его телохранитель.

Летом 1997 года Роспись приехал в польский город Познань по рабочим вопросам, а 21 июля собирался уезжать. В тот день он встретился с местным криминальным авторитетом по кличке Роб, и они отправились в салон связи на пересечении улиц Познаньска и Сжалковского.

Решив вопрос с установкой радиотелефона в автомобиль, Исаев вместе с Робом вышел на улицу. Неожиданно рядом с ними остановился белый Mercedes. Из машины вышли два человека, которые после короткого разговора расстреляли их в упор. На момент смерти Расписному было 36 лет.

Ни заказчиков, ни исполнителей этого громкого преступления следствие так и не установило. Последнее пристанище Роспись обрёл на Хованском кладбище в Москве, рядом со своим телохранителем, погибшим при взрыве автомобиля, который заминировал Лёша Солдат.

