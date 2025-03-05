Родственники Лёши Солдата опровергли сообщения о его прошении по УДО

Семья киллера Лёши Солдата (Алексей Шерстобитов) опровергла слухи о том, что он подал заявление на условно-досрочное освобождение и собирается участвовать в специальной военной операции. По данным SHOT, в судебные инстанции не поступало никаких подобных документов.

Согласно информации наших коллег, 58-летний заключённый сейчас отбывает срок в ИК-6 Липецкой области. Он трудится в местной церкви. Из-за серьёзных проблем со здоровьем прекратил заниматься спортом. В свободное время пишет книги. Ему осталось чуть меньше 3,5 года до освобождения.