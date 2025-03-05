Родственники Лёши Солдата опровергли сообщения о его прошении по УДО
Киллер Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов). Обложка © Rutube / НТВ
Семья киллера Лёши Солдата (Алексей Шерстобитов) опровергла слухи о том, что он подал заявление на условно-досрочное освобождение и собирается участвовать в специальной военной операции. По данным SHOT, в судебные инстанции не поступало никаких подобных документов.
Согласно информации наших коллег, 58-летний заключённый сейчас отбывает срок в ИК-6 Липецкой области. Он трудится в местной церкви. Из-за серьёзных проблем со здоровьем прекратил заниматься спортом. В свободное время пишет книги. Ему осталось чуть меньше 3,5 года до освобождения.
Ранее появилась информация, что администрация ИК-2 дала согласие на условно-досрочное освобождение (УДО) Солдата. Сейчас он отбывает 23-летний срок за 12 подтверждённых убийств и покушений. Недавно сообщалось, что его перевели из строгой колонии №6 в более мягкий режим в колонии №2. Однако в УФСИН Липецка опровергли эту информацию.