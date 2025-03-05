Самому известному киллеру России Лёше Солдату одобрили прошение по УДО

Администрация ИК-2 дала согласие на условно-досрочное освобождение (УДО) осуждённого на 23 года киллера Алексея Шерстобитова, известного как Лёша Солдат. Его заявление было передано в суд, который примет окончательное решение по этому вопросу, сообщает Mash.

Согласно информации издания, руководство ИК-2 полагает, что Шерстобитов изменился к лучшему и готов к свободе. Заявление о условно-досрочном освобождении уже направлено в Липецкий суд, который должен вынести решение в течение двух месяцев. Сам заключённый утверждает, что готов отправиться на специальную военную операцию, хотя ещё несколько лет назад настраивал своих сокамерников против этого. Теперь его позиция кардинально изменилась.