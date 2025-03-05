Самому известному киллеру России Лёше Солдату одобрили прошение по УДО
Администрация ИК-2 одобрила прошение по УДО киллеру Лёше Солдату
Администрация ИК-2 дала согласие на условно-досрочное освобождение (УДО) осуждённого на 23 года киллера Алексея Шерстобитова, известного как Лёша Солдат. Его заявление было передано в суд, который примет окончательное решение по этому вопросу, сообщает Mash.
Согласно информации издания, руководство ИК-2 полагает, что Шерстобитов изменился к лучшему и готов к свободе. Заявление о условно-досрочном освобождении уже направлено в Липецкий суд, который должен вынести решение в течение двух месяцев. Сам заключённый утверждает, что готов отправиться на специальную военную операцию, хотя ещё несколько лет назад настраивал своих сокамерников против этого. Теперь его позиция кардинально изменилась.
Напомним, в 2008 году Лёшу Солдата приговорили к 23 годам тюремного заключения в липецкой ИК-2. На счету профессионального убийцы из медведковской и ореховской ОПГ числится 12 подтверждённых смертей и покушений. Он должен выйти на свободу в 2029 году. Недавно сообщалось, что его перевели из строгой колонии №6 в более мягкий режим в колонии №2. Однако в УФСИН Липецка опровергли эту информацию. Life.ru рассказывал, за какие «заслуги» преступник обрёл свою популярность и какие пункты содержит знаменитый «кодекс чести» наёмного убийцы.
ТАСС / Юрий Машков