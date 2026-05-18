22 трупа за спиной и рубашка в клетку: Киллер ореховской ОПГ Аль Капоне стал VIP-таксистом после освобождения

Олег Пронин, известный как штатный киллер «ореховской» ОПГ по кличке Аль Капоне, после освобождения переехал в Крым и устроился в такси. Актуальный снимок мужчины публикует SHOT.

Фигурант вышел на свободу в 2023 году, проведя за решёткой 24 года. На постоянное место жительства он отправился к морю вместе с 67-летней супругой, бывшим адвокатом Еленой Куракиной. Чтобы обеспечить себя средствами, пара продала трёхкомнатную квартиру родителей наёмного убийцы в Кемерово за 4 миллиона рублей. Сделкой занималась жена, чтобы лишний раз не упоминалось имя члена преступной группировки.

Работу самый кровожадный киллер столичной ОПГ нашёл не сразу. Позже его взяли в местный сервис, согласовав тариф бизнес-класса. Теперь бывший бандит возит VIP-клиентов на старенькой «мазде». Пассажиры не догадываются, что их шофёр убил 22 человека.

В колонии осуждённый злостно нарушал режим, поэтому после освобождения за ним установили надзор на три года. Ему запрещено покидать полуостров и выходить из дома с десяти вечера до шести утра, из-за чего таксовать ночью он не может. Также необходимо дважды в месяц отмечаться в полиции. Ограничения снимут уже осенью, после чего наступит полная свобода.

Последние кадры с Аль Капоне делали в суде в 2014-м. Новый снимок подтверждает, что стиль мужчины не изменился: он всё так же носит рубашки в клетку.