Наследник «крёстного отца» в бегах: Cын криминального авторитета Квантришвили задолжал миллионы по микрозаймам

Судебные приставы начали розыск Георгия Квантришвили — наследника одного из самых влиятельных фигур криминального мира 90-х. Как сообщает SHOT, мужчина накопил многомиллионную задолженность перед микрофинансовыми организациями.

44-летний потомок основателя партии «Спортсмены России» пытался идти по стопам родителя. Ещё в начале нулевых он занялся предпринимательством, но строительные и другие компании не приносили дохода.

Столкнувшись с отсутствием прибыли, Георгий начал оформлять кредиты и микрозаймы. Со временем обслуживать их стало нечем, и начали копиться долги. Две финансовые конторы обратились с исками в суд.

Служители Фемиды удовлетворили требования истцов и передали документы приставам. Теперь Квантришвили-младшего ищут для принудительного взыскания. Общая сумма обязательств на сегодня достигла 5 миллионов 141 тысячи рублей.

Отари Квантришвили, отец должника, был меценатом, теневым хозяином столичных казино и лидером «спортивной» группировки. В прессе 90-х его называли «крёстным отцом» русской мафии и связующим звеном между спортивной элитой, властью и криминалом.

Жизнь авторитетного предпринимателя оборвалась 5 апреля 1994 года. При выходе из Краснопресненских бань его застрелил штатный киллер ореховской ОПГ Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов). Орудием послужила винтовка, которую пронесли на чердак в футляре из-под синтезатора.

Заказчиком устранения считался «король преступной Москвы» и главарь ореховских Сильвестр (Сергей Тимофеев). Основной мотив — конфликт вокруг раздела бизнеса. Сам организатор покушения был взорван в столице в том же году, а непосредственный исполнитель сейчас отбывает срок в колонии.