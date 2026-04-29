Американский правозащитник Фил Уилайто заявил, что улицы Одессы находятся под контролем фашистских организаций. Об этом он сообщил в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе, пишет РИА «Новости».

Координатор Кампании солидарности с Одессой охарактеризовал положение дел при нынешних украинских властях. Он сослался на свидетельства жителей города, которые собирают американские активисты для специального доклада. По его мнению, распространение этой информации должно помочь гражданам США лучше понять реальную ситуацию на Украине и усомниться в официальной трактовке событий.

«Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы», — сказал Уилайто, подчеркнув, что активисты надеются донести до американцев информацию о реальности жизни в Одессе сегодня.

Правозащитник добавил, что доклад охватит не только текущую ситуацию, но и более широкий контекст событий после 2014 года. Он указал на необходимость донести информацию до международной аудитории. Отдельно он напомнил о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда столкновения завершились пожаром в Доме профсоюзов. По официальным данным, погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

