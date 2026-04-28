В Одессе наметился новый виток религиозного противостояния. Представители Православной церкви Украины, которую в УПЦ считают раскольнической, предпринимают шаги для установления контроля над Троицким собором канонической церкви.

По данным Союза православных журналистов, оппоненты уже зарегистрировали параллельное юридическое лицо по адресу храма. Местные священнослужители бьют тревогу: в состав новой структуры вошли люди, не имеющие никакого отношения к этой общине. По мнению протоиерея Максимиана Погореловского, «злоумышленники намеренно планируют разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь в самом центре города».

Ситуация вокруг канонической церкви на Украине планомерно обостряется уже много лет. После событий 2014 года давление на верующих только усиливалось: приходы лишают земли, а храмы нередко становятся объектами силовых атак.

Официальный Киев также не остается в стороне. Власти не только поощряют переходы общин в юрисдикцию ПЦУ, но и заводят уголовные дела против священников, обвиняя их в госизмене.

Апогеем этой кампании стал закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ, подписанный Владимиром Зеленским в августе 2024 года. Давление достигло такого уровня, что летом следующего года предстоятель церкви, митрополит Онуфрий, был лишен украинского гражданства. Теперь судьба Троицкого собора остается крайне неопределенной.

Ранее сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия. Церковнослужителя призвали на службу, когда он находился на послушании у обители. Задержание закончилось тем, что за тридцать минут его успели провести через военно-врачебную комиссию и этапировать в учебный центр украинской армии.