«Дипломаты» с большой дороги: В Одессе задержали ОПГ с поддельными номерами Посольства США

В Одессе задержали организованную преступную группу, которая перемещалась на автомобиле с поддельными дипломатическими номерами посольства Соединённых Штатов. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали схемы, которую использовали задержанные, пока не раскрываются. На месте продолжаются следственные действия. Официальных комментариев от полиции или Посольства США на данный момент не поступало.

Известно, что фальшивые «дипномера» должны были обеспечивать преступникам беспрепятственное передвижение и, вероятно, использовались для уклонения от проверок. Какие именно противоправные действия совершала ОПГ – предстоит установить следствию.

Ранее Life.ru писал, что в Одессе произошла потасовка между сотрудниками территориального центра комплектования и посетителями бильярдной. Представители ТЦК вошли в заведение, чтобы мобилизовать одного из мужчин. Однако посетители и работники бильярдной встали на его защиту и выгнали военкомов.