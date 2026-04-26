В метро Харькова мужчина открыл огонь по пассажирам

В харьковском метрополитене произошла стрельба. Неизвестный мужчина применил травматическое оружие прямо на платформе. Инцидент случился на станции «Исторический музей». Об этом сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев.

Злоумышленник открыл огонь по людям. Мотивы его поступка пока неясны. На месте уже работают сотрудники полиции. Правоохранители оцепили территорию и собирают показания свидетелей.

Ранее суд на Украине арестовал девятиклассника, устроившего стрельбу в школе. Инцидент произошёл 16 апреля в Закарпатской области — во время урока школьник достал травматический пистолет и выстрелил в одноклассника.