18 апреля, 23:31

Суд на Украине арестовал девятиклассника, устроившего стрельбу в школе

Суд на Украине арестовал девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Закарпатской области. Инцидент произошёл 16 апреля — во время урока школьник достал травматический пистолет и выстрелил в одноклассника. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По ходатайству ювенального прокурора следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Ранее в Одессе 16-летний школьник поджёг микроавтобус, который, по мнению местных жителей, принадлежал сотрудникам ТЦК (аналог военкомата). Полиция задержала подозреваемого, подробности о возможном наказании не сообщаются.

Виталий Приходько
