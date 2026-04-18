В Сочи подростка заставили стать дроппером, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

В России фиксируется рост случаев, когда подростков втягивают в мошеннические схемы с банковскими картами и обналичиванием средств. По данным SHOT, один из последних эпизодов произошёл в Сочи, где 15-летнего школьника вовлекли в оформление банковской карты на своё имя.

15-летний школьник Сочи, которого дропперы вовлекли в свои схемы. Фото © Telegram / SHOT

Старшеклассники убедили подростка открыть счёт и передать им доступ к нему, после чего он оказался втянут в финансовые операции, происхождение которых ему было непонятно. Позже он заметил, что на балансе карты периодически появлялись и исчезали крупные суммы денег, что вызвало у него подозрения.

После блокировки счёта к школьнику обратились те же старшие ребята с требованием восстановить доступ, и он выполнил их просьбу. Спустя некоторое время в мессенджере Telegram ему написал незнакомец с требованием перевести 10 тысяч рублей обратно, однако денег на карте уже не оказалось.

Неизвестный начал активно звонить и писать подростку, из-за чего тот рассказал о ситуации матери. Женщина связалась с предполагаемым участником схемы, однако он заявил, что сам стал жертвой мошенников. После обращения в полицию семье разъяснили, что участие в подобных схемах может повлечь серьёзные последствия, вплоть до 20 лет тюрьмы.

Отдельно правоохранители напомнили, что в России действует закон о дропперах, усиливающий наказание за передачу банковских карт третьим лицам. Такие посредники используются в теневых схемах для перевода и обналичивания средств через подставные счета. По данным правоохранителей, в подобные схемы в прошлом году уже были вовлечены сотни несовершеннолетних.

Ранее в Челябинской области правоохранительные органы пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконными операциями с банковскими счетами. В ходе обысков по местам предполагаемой деятельности фигурантов было изъято около 200 мобильных телефонов и более 100 банковских карт различных банковских организаций.