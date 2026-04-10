Изменения в СБП с 1 июля 2026: нужно ли указывать ИНН при переводах
Оглавление
С 1 июля 2026 года в СБП станет обязательным указание ИНН. Разбираемся, кому и зачем это нужно, изменится ли порядок переводов для обычных граждан и как новая мера поможет в борьбе с мошенниками.
С 1 июля 2026 года в Системе быстрых платежей (СБП) вступают в силу новые правила: при переводах станет обязательным указание ИНН. Однако сразу успокоим: для обычных пользователей процесс перевода денег не изменится. Разбираемся, что именно меняется, зачем это нужно и как новая мера поможет в борьбе с мошенниками.
Что именно меняется с 1 июля 2026 года
С 1 июля 2026 года указание ИНН станет обязательным при переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Это коснётся как физлиц, так и организаций.
Об этом на форуме «Антифрод» сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.
Банки будут обмениваться ИНН клиентов при операциях между собой через инфраструктуру Национальной системы платёжных карт (НСПК). Но зачем это нужно и как нововведение коснётся обычных пользователей?
Зачем это нужно? Борьба с дропперством
Цель у нового требования простая — борьба с дропперством.
Дропперы — это люди, чьи банковские карты или счета используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег. Борьба с ними идёт уже не первый год, и каждое нововведение усложняет им работу. Так, уже была введена уголовная ответственность за дропперство. Если вы продадите свою карту другому человеку (или просто дадите в пользование за какой-то процент от операций) и через неё пройдут украденные деньги, вы станете соучастником преступления. Такой закон, несомненно, повысил риски для всех и несколько сократил количество предложений на чёрном рынке, но не покончил с дропперством окончательно. Именно поэтому власти разрабатывают новые механизмы, одним из которых и стало требование передачи ИНН.
Ведь дропперы могут сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счёт, переоформить паспорт, чтобы обойти ограничения и как-то скрыться от системы, но вот изменить ИНН практически невозможно.
Этот номер станет универсальным идентификатором, который позволит проверять риски в СБП и платёжной системе «Мир» (где подобная мера уже работает). Это поможет усложнить дропперам обход ранее введённых ограничений и повысить эффективность выявления мошеннических операций.
Что нужно знать обычным пользователям
Но обычным пользователям волноваться не стоит. Указывать ИНН вручную не придётся. В процессе перевода ничего не изменится, банки будут вносить идентификационный номер налогоплательщика сами, в автоматическом порядке.
Да и сам ИНН сообщать банку, скорее всего, не придётся. У банков уже есть инструменты ФНС, позволяющие узнать ИНН клиента без его участия. Однако если ИНН всё же отсутствует в данных банка, вам придётся его ему предоставить, сделать это достаточно один раз.
Эта мера направлена на защиту от мошенников, а не на создание дополнительных сложностей для законопослушных граждан, поэтому тем, кто не занимается противоправными действиями, бояться нечего, изменений вы даже не заметите.
Что будет дальше? Платформа «Антидроп»
Как мы уже сказали, борьба с дропперством началась не вчера, этот процесс идёт не первый год. И привязка ИНН к банковским счетам — часть более широкой стратегии регулятора.
Так, в конце марта 2026 года в Госдуму был внесён законопроект, который обязует банки передавать в ФНС сведения об открытии или закрытии счетов с указанием ИНН владельца. Если на момент открытия счёта у клиента нет номера налогоплательщика, он должен быть присвоен до совершения этой банковской операции.
В конечном счёте ИНН станет ключевым идентификатором в новой платформе «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года. Эта система, разрабатываемая Центробанком России, позволит ещё более эффективно бороться с дропперством.
Часто задаваемые вопросы
И давайте пробежимся по самым актуальным вопросам, которые задают граждане на фоне новости о передаче ИНН при переводах.
Нужно ли сообщать ИНН, если я перевожу деньги сам себе, между своими счетами?
Гражданам вообще не нужно ничего самостоятельно указывать, всё будет происходить в автоматическом режиме. Достаточно лишь раз сообщить банку свой ИНН, если он сам не смог «подтянуть» данные из ФНС.
А если я не знаю свой ИНН?
Как уже было сказано, банк сам сможет получить ваш ИНН из налоговой. Но если всё-таки вам потребуется его узнать, необходимо обратиться в ФНС, лично в отделение или онлайн.
Будут ли проверять переводы родственникам и друзьям?
Новая мера направлена на борьбу с мошенничеством, а не на контроль законных переводов между родственниками или друзьями. Если операция не вызывает подозрений, она будет проведена как обычно.
Заключение
Введение обязательного указания ИНН при переводах через СБП — часть борьбы с дропперами и мошенничеством. Для обычных пользователей это изменение останется незаметным, а основная нагрузка ляжет на банки, которые должны будут обмениваться данными через инфраструктуру НСПК. Поэтому переживать законопослушным гражданам не стоит.