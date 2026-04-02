ФНС начнёт автоматический контроль переводов граждан: кому грозит и что делать
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С 2027 года ФНС и ЦБ будут автоматически анализировать переводы физлиц. Порог — 2,4 млн рублей в год. Life.ru разбирался, кому грозит контроль, кого не коснётся и как легализовать доход самозанятым, ИП.
Налоговики в России будут контролировать денежные переводы граждан. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garun .Prdt, © РИА Новости / Владимир Новиков
Федеральная налоговая служба планирует начать контролировать безналичные доходы россиян, превышающие ежегодный незадекларированный доход в 2,4 млн рублей, в автоматическом режиме. Сегодня мы разберёмся, кого именно это может коснуться, кто под контроль не подпадёт и как можно легализовать свои доходы, чтобы не появились проблемы с налоговой.
Что изменится с 2027 года: автообмен данными между ЦБ и ФНС
Сейчас налоговая может запросить информацию о переводах только в рамках налоговых проверок. Новый механизм предполагает автоматический регулярный обезличенный анализ операций по счетам физлиц. Система будет выявлять признаки неформальной предпринимательской деятельности без участия инспектора.
Подробнее о том, как налоговая уже сейчас видит серые зарплаты и переводы, мы рассказывали в нашей статье «Конец конвертов: С 2026 года ФНС увидит серую зарплату».
Планы автоматизированного обмена данными между ЦБ и ФНС не означают появления налога на каждый перевод. Базовые правила о том, какие переводы уже сейчас могут считаться налогооблагаемым доходом, Life.ru разбирал отдельно.
Кто подпадёт под контроль: 3 главных индикатора риска
Под усиленный контроль со стороны ФНС подпадут те физлица, чьи операции по счетам подпадают под признаки ведения предпринимательской деятельности. Разумеется, их не раскрывают. Но три главных индикатора риска всё же в налоговой выделили, что может заставить обратить внимание ФНС на гражданина. Это:
- Системность и ритмичность поступления средств. Регулярные поступления, например, от разных людей или в определённом интервале времени могут вызвать вопросы у налоговой.
- Круг контрагентов. Множество отправителей переводов — явный признак розничной торговли, оказания услуг или других видов деятельности.
- Суммы переводов и иные существенные признаки. Например, поступления, не соответствующие официальному уровню дохода гражданина или суммы, превышающие годовой лимит незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей.
Также под контроль могут подпасть операции, связанные с неофициально оказываемыми услугами (репетиторство, косметология, стрижка на дому), сдачей недвижимости в аренду, торговлей товарами (в том числе импортной одеждой), работой через сетевой маркетинг.
Кого новые правила не коснутся
Но паниковать не стоит. Обычные переводы рядовых граждан ФНС не интересуют. Под контроль не подпадут:
- переводы от близких родственников, в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью;
- переводы, которые не являются доходом (например, возврат долга, ошибочный платёж);
- безвозмездные переводы (подарки между физлицами);
- поступления, прямо не связанные с получением дохода (пособия, пенсии, выручка от продажи продукции личного подсобного хозяйства);
- переводы ИП с предпринимательского счёта на личную карту.
В общем, те граждане, которые просто совершают бытовые переводы, а также в полной мере декларируют получаемые доходы и уплачивают с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем.
Если вы получаете крупные переводы, готовьтесь объяснить ФНС их источник. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Как защитить себя и легализовать доход (если вы попадаете в группу риска)
Но что же делать, если вы всё-таки попадаете в группу риска? Конечно же, легализовать свои доходы!
В первую очередь оформите самозанятость, например. Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД) по ставкам 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от организаций и ИП). Но учтите, максимальный годовой доход на такой системе налогообложения — 2,4 млн рублей. Если ваш доход выше, придётся оформить ИП.
Также рекомендуется:
- Сохранять подтверждающие документы: договоры, расписки, переписку, чеки.
- При крупных подарках оформлять договор дарения.
- Разделять личные и «рабочие» карты.
- При получении запроса от ФНС отвечать в установленный срок и с приложением документов.
Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться самозанятым (для новичков)
Зарегистрироваться как самозанятый очень просто, и сделать это можно несколькими способами:
Оформить самозанятость можно в первую очередь через приложение «Мой налог».
- Скачайте приложение.
- Подтвердите согласие на обработку персональных данных.
- Далее выберите способ регистрации (по паспорту и фотографии, через «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика).
- Укажите номер телефона и подтвердите его с помощью кода из СМС.
- Укажите вид деятельности, которой уже занимаетесь или планируете заниматься.
Также зарегистрироваться можно через портал «Госуслуги». Требуется подтверждённая учётная запись. Нужно зайти в личный кабинет, выбрать услугу «Регистрация в качестве самозанятого», указать регион деятельности и отправить заявление.
А ещё через банки – партнёры ФНС. В приложении банка нужно найти раздел, связанный с самозанятостью, проверить данные и отправить заявку.
Готово! Теперь вы можете вносить свои сведения о доходах в приложение «Мой налог» и уплачивать налог самостоятельно.
Если вы потенциально подпадаете под контроль ФНС, стоит заранее легализовать свою деятельность. Фото © ТАСС / Юлия Майорова
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
И резюмируем, ответив на несколько часто задаваемых вопросов.
Нужно ли платить налог с перевода от родителей, если они перевели крупную сумму?
Нет, если перевод является безвозмездным (подарком) и не связан с получением дохода. Такие переводы не облагаются НДФЛ.
Я продал машину за 1,5 млн рублей, меня проверят?
Одноразовый перевод от продажи имущества, например той же машины, как правило, не подпадает под признаки систематического получения дохода. Однако если такие операции станут регулярными, это может привлечь внимание налоговых органов.
Что будет, если я ничего не сделаю, а мои доходы за год превысили 2,4 млн рублей?
Если ФНС установит, что переводы на карту — это оплата услуг, товаров или аренды, а не подарки или возврат долга, и они превышают недекларируемые 2,4 млн рублей, получателю грозит:
- доначисление НДФЛ;
- штраф за неуплату налога по статье 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы (при доказанности умысла — до 40%);
- штраф за несдачу декларации 3-НДФЛ по статье 119 НК РФ — до 30% от суммы неуплаченного налога;
- пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
Новые правила начнут действовать с 2027 года. Что делать сейчас?
Если вы потенциально подпадаете под контроль, стоит заранее легализовать свою деятельность (оформить самозанятость или ИП), упорядочить документацию и разделить личные и рабочие финансы.
Заключение
Ужесточение контроля ФНС за переводами физлиц направлено на выявление скрытых доходов и борьбу с уклонением от уплаты налогов. Но важно понимать, что ключевое значение будет иметь характер операций, а не сумма отдельного перевода. Чтобы избежать проблем, важно документально подтверждать характер поступлений и при необходимости легализовать свою деятельность.