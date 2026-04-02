ФНС начнёт автоматический контроль переводов граждан: кому грозит и что делать

Что изменится с 2027 года: автообмен данными между ЦБ и ФНС

Кто подпадёт под контроль: 3 главных индикатора риска

Кого новые правила не коснутся

Как защитить себя и легализовать доход (если вы попадаете в группу риска)

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться самозанятым (для новичков)

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Нужно ли платить налог с перевода от родителей, если они перевели крупную сумму?

Я продал машину за 1,5 млн рублей, меня проверят?

Что будет, если я ничего не сделаю, а мои доходы за год превысили 2,4 млн рублей?

Новые правила начнут действовать с 2027 года. Что делать сейчас?

Заключение