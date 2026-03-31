Конец конвертов: С 2026 года ФНС увидит серую зарплату и накажет начальников и вас Оглавление Что такое серая зарплата и чем она отличается от белой «Плюсы»: Минусы: Что меняется с 2026 года: новые правила ФНС и ЦБ Чем грозит серая зарплата работнику Ответственность работодателя за серую зарплату Как защитить себя, если получаете серую зарплату Чек-лист: документы, которые стоит хранить Заключение В 2026 году налоговая может прийти к россиянам с серой зарплатой. Новые правила, риски для работника и работодателя, как защитить доход и подтвердить зарплату — в материале Life.ru. 31 марта, 06:01 Как налоговая увидит ваши доходы через ЦБ и почему это грозит штрафами. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © РИА «Новости» / Нина Зотина

Правительственная комиссия одобрила законопроект о передаче данных от ЦБ в ФНС о счетах с признаками предпринимательской активности или получения доходов от других физлиц. Это значит, что теперь налоговая сможет в любой момент проверить ваши счета на предмет получения неофициального, серого дохода. Что это значит и как будет работать — читайте далее.

Что такое серая зарплата и чем она отличается от белой

Серая зарплата — это форма оплаты труда, при которой часть дохода работника выплачивается официально (с удержанием НДФЛ и уплатой страховых взносов), а часть — неофициально («в конверте», переводом от физлица и т. д.). При такой схеме работник официально трудоустроен, но размер его реального дохода не полностью отражается в документах работодателя.

А вот белая зарплата — полностью официальный доход работника, из которого удержан НДФЛ и уплачены все обязательные страховые платежи.

И хотя, конечно, серый вид зарплаты незаконен, у него тоже есть свои положительные и отрицательные моменты.

«Плюсы»:

Снижение финансовой нагрузки. Налог с серой части зарплаты не удерживается, а значит, на руки работник получает большую сумму.

Можно не декларировать доход. Зарплата «в конверте» для некоторых граждан, особенно тех, кто имеет долги или обязательства перед судом, выглядит привлекательным вариантом, так как с таких средств взыскания не производятся.

Минусы:

Более низкие выплаты за отпуск, так как они формируются на основе официальной зарплаты. На достойные отпускные можно только надеяться, рассчитывая на добросовестность работодателя.

То же относится и к компенсации при увольнении.

Выплата при сокращении тоже будет низкой, так как привязана напрямую к доходу, указанному в трудовом договоре.

Трудности, связанные с оформлением больничных листов и получением выплат по беременности и уходу за ребёнком.

Сложности с оформлением кредита или ипотеки — по официальным данным такой человек обладает низкой платёжеспособностью, так как его доход едва превышает МРОТ.

И те плюсы, что мы привели выше, являются одновременно потенциальными рисками, превращаясь в минусы. Подробнее об этом поговорим далее.

Что меняется с 2026 года: новые правила ФНС и ЦБ

В 2026 году контроль за скрытыми доходами усилится. Правительственная комиссия одобрила пакет поправок, расширяющий обмен информацией между ФНС и Банком России. Теперь ЦБ будет передавать в ФНС данные о россиянах, чьи операции по счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других физлиц.

Если раньше сведения передавались преимущественно по запросу и только в рамках открытой проверки, то теперь это будет почти регулярным обменом данными между банками, ЦБ и ФНС. Какие операции попадают под контроль:

регулярные поступления от юрлиц или ИП;

поступления от множества физлиц (возможная подработка или предпринимательство);

обороты, не соответствующие официальному статусу (например, если человек не работает, а на карту регулярно поступают крупные суммы).

Поэтому не стоит волноваться по поводу разовых переводов от друзей или подарков и помощи от родственников. Главное здесь — системность поступления денег на счета!

Чем грозит серая зарплата работнику

Допустим, минусы серой зарплаты работник может и пережить. Но, как мы знаем, зарплата «в конверте», даже её часть, незаконна. А значит, сотрудник несёт определённые риски, получая вознаграждение за работу в таком виде.

Так, вам могут доначислить налоги и штрафы. Неофициальный доход вы обязаны сами задекларировать до 30 апреля следующего года и уплатить НДФЛ до 15 июля. В противном случае грозит штраф — 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки (но не менее 1000 рублей и не более 30%). А вот за сокрытие налога можно получить те же штрафы, что и работодатель: 20% от неуплаченного налога, если он не уплачен по незнанию, и 40% — если это сделано умышленно.

Совсем скоро у работников с серой зарплатой возникнут сложности с кредитом/ипотекой. С 1 апреля 2026 года банки при расчёте показателя долговой нагрузки будут обязаны использовать только данные, полученные через систему «Цифровой профиль» из ФНС и СФР. Серые доходы учитываться не будут, что может привести к отказу в кредите или к одобрению займа на невыгодных условиях.

Рано или поздно у вас возникнут проблемы с пенсией. Отчисления в СФР производятся только с официальной части зарплаты, что влияет на размер будущих пенсионных выплат. Получая половину зарплаты «в конверте», вы легко можете не набрать достаточно пенсионных баллов для получения достойной пенсии.

Можно столкнуться с ограничениями в получении социальных выплат. Единое пособие на детей невозможно оформить, если взрослые члены семьи не работают больше полугода. При серой зарплате юридически работник может считаться безработным.

Для работодателя, конечно, последствия намного серьёзнее. Ответственность здесь не только административная, она может быть и уголовной.

Для наглядности составили для вас табличку со всеми видами ответственности и санкциями, которые могут быть наложены на работодателя за уход от уплаты налогов.

Как защитить себя, если получаете серую зарплату

Чтобы защитить себя от неприятных последствий получения зарплаты «всерую», нужно придерживаться определённых действий.

Обязательно фиксируйте выплаты. Сохраняйте все документы, которые могут подтвердить факт получения неофициальной части зарплаты: ведомости, расписки, электронные переписки с работодателем, свидетельские показания коллег.

Поговорите с работодателем. Попытайтесь договориться с ним о переводе всей зарплаты в официальный формат.

Обратитесь в трудовую инспекцию. Если работодатель не идёт на диалог, напишите заявление в Государственную инспекцию труда. По заявлению проводится проверка, в ходе которой законными путями собираются документальные доказательства нарушений.

В крайнем случае обратитесь к юристу, который поможет собрать доказательства и сможет представить ваши интересы в суде или при взаимодействии с контролирующими органами.

Чек-лист: документы, которые стоит хранить

копии ведомостей с указанием суммы неофициальной части зарплаты;

электронные письма, сообщения в мессенджерах, где упоминается размер серой зарплаты;

банковские выписки, если неофициальная часть перечислялась на карту;

договоры, если есть (например, дополнительные соглашения к трудовому договору, хотя они редко оформляются в таких случаях).

Заключение

Учитывая все грядущие изменения, такие как прекращение учёта серых доходов заёмщиков при оформлении кредита, более глубокий анализ переводов и поступлений денежных средств на банковские счета и множество других рисков и последствий получения зарплаты «в конверте», требуйте официальный договор с полностью белой заработной платой.

Авторы Андрей Ананьев