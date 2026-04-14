Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 12:03

В Челябинске накрыли банду дропперов с сотнями телефонов и 100 банковских карт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Челябинской области пресечена деятельность группы дропперов, занимавшихся незаконными операциями с банковскими счетами. Об итогах оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области, сообщает региональный главк спецслужбы.

«По местам ведения фигурантами незаконной деятельности, в ходе обысков изъяты 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт различных финансово-кредитных организаций», — сказано в сообщении.

Известно, что в деле фигурируют всего семь участников. По данным следствия, они фактически вели нелегальное обслуживание клиентов: открывали счета, проводили переводы и занимались обналичиванием средств.

Для этого организаторы привлекали граждан, в том числе студентов, оформляя на них банковские карты и получая доступ к их данным. Через такие счета проводились операции, включая вывод денег, в том числе похищенных у россиян.

Возбуждены уголовные дела по нескольким частям статьи о незаконном обороте средств платежей. Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar