В Челябинске накрыли банду дропперов с сотнями телефонов и 100 банковских карт

В Челябинской области пресечена деятельность группы дропперов, занимавшихся незаконными операциями с банковскими счетами. Об итогах оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области, сообщает региональный главк спецслужбы.

«По местам ведения фигурантами незаконной деятельности, в ходе обысков изъяты 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт различных финансово-кредитных организаций», — сказано в сообщении.

Известно, что в деле фигурируют всего семь участников. По данным следствия, они фактически вели нелегальное обслуживание клиентов: открывали счета, проводили переводы и занимались обналичиванием средств.

Для этого организаторы привлекали граждан, в том числе студентов, оформляя на них банковские карты и получая доступ к их данным. Через такие счета проводились операции, включая вывод денег, в том числе похищенных у россиян.

Возбуждены уголовные дела по нескольким частям статьи о незаконном обороте средств платежей. Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

