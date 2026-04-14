14 апреля, 10:01

ФСБ задержала семь человек за поджоги в пяти регионах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержала семь человек, подозреваемых в поджогах объектов инфраструктуры в разных регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержания прошли в Башкортостане, Красноярском крае, а также в Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. По данным ведомства, среди задержанных — двое иностранных граждан 2006 года рождения и пятеро россиян 1994–2010 годов рождения. Им вменяют поджоги объектов энергетики, транспорта и связи, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов.

В ФСБ заявили, что подозреваемые действовали за денежное вознаграждение и были завербованы через Telegram-каналы, где размещались объявления о «быстром заработке».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали бывшего внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа»* по подозрению в госизмене. По сведениям инсайдеров, он стал участником прокурраинского канала в Telegram. Через него он передавал информацию, не предназначенную для публичного доступа.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России

Александра Мышляева
