Кадрового бойца ВСУ направили в Москву для убийства высокопоставленного силовика

Убивать высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов в начале апреля в Москву отправили кадрового бойца ВСУ, покушение было предотвращено, а исполнитель задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей», — сказано в сообщении.

В марте 2025 года его завербовала СБУ, а затем направила в Москву для разведки и убийства военнослужащего. Боец ВСУ пересёк границу с поддельными документами, после чего по указаниям куратора приобрёл электроскутер и оборудование для его зарядки.

По версии следствия, в зарядное устройство было заложено взрывное устройство. Подготовленный скутер он разместил у торгового центра, который должен был посетить предполагаемый объект покушения. В настоящее время фигурант задержан, проводятся следственные действия. На допросе он во всём сознался.

Напомним, что попытка покушения произошла 3 апреля. Тогда сотрудники ФСБ России обнаружили взрывное устройство в багажнике электроскутера возле одного из московских бизнес-центров. Пол зарядную станцию было замаскировано 1,5 килограмма взрывчатки.