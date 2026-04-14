Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 08:21

Кадрового бойца ВСУ направили в Москву для убийства высокопоставленного силовика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Убивать высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов в начале апреля в Москву отправили кадрового бойца ВСУ, покушение было предотвращено, а исполнитель задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей», — сказано в сообщении.

В марте 2025 года его завербовала СБУ, а затем направила в Москву для разведки и убийства военнослужащего. Боец ВСУ пересёк границу с поддельными документами, после чего по указаниям куратора приобрёл электроскутер и оборудование для его зарядки.

По версии следствия, в зарядное устройство было заложено взрывное устройство. Подготовленный скутер он разместил у торгового центра, который должен был посетить предполагаемый объект покушения. В настоящее время фигурант задержан, проводятся следственные действия. На допросе он во всём сознался.

Напомним, что попытка покушения произошла 3 апреля. Тогда сотрудники ФСБ России обнаружили взрывное устройство в багажнике электроскутера возле одного из московских бизнес-центров. Пол зарядную станцию было замаскировано 1,5 килограмма взрывчатки.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • ВСУ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar