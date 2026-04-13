«Волки с Мосбиржки» в капкане: ФСБ задержала трейдеров за манипуляции с акциями

ФСБ пресекла деятельность группы лиц, которые через телеграм-каналы влияли на стоимость акций на Московской бирже. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Речь идёт о трёх гражданах России, которые, по данным спецслужб, организовали и администрировали популярные каналы с инвестиционными рекомендациями.

«Пресечена противоправная деятельность трёх граждан РФ (1985 г. р., 1997 г. р., 1998 г. р.), организаторов телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком», — сообщили в ЦОС.

Следствие считает, что в 2023–2024 годах трейдеры искусственно разгоняли или снижали котировки бумаг, публикуя призывы к покупке или продаже активов. После этого фигуранты проводили обратные сделки, извлекая прибыль. По данным ведомства, подобные действия существенно влияли на динамику рынка.

Также сообщается, что было зафиксировано более 55 тысяч операций с акциями 19 крупных компаний, а полученный доход оценивается как особо крупный.

