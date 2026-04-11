ФСБ 30 лет назад вычислила британского агента в МИД с помощью троллейбуса и плеера

Ровно 30 лет назад, вечером 11 апреля 1996 года, в центре Москвы завершилась блестящая операция по разоблачению агента британской разведки. Сотрудником МИД России, работавшим на MI6, оказался Платон Обухов — сын высокопоставленного дипломата. Об этом РИА «Новости» рассказал историк спецслужб Олег Матвеев.

Всё началось в январе 1995-го, когда радиоконтрразведка ФСБ под руководством генерал-лейтенанта Льва Ермакова засекла в московском эфире кратковременные сигналы неизвестного передатчика. Они напоминали коды, используемые западными спецслужбами для ближней связи со своей агентурой.

Для контрразведчиков найти источник радиоимпульсов в многомиллионном мегаполисе было всё равно что искать иголку в стоге сена. Но уникальная методика поиска дала результат. Выяснилось: британские разведчики располагались в ресторанах или кафе в оживлённых местах, а их агент проезжал мимо на общественном транспорте с передатчиком, замаскированным под аудиоплеер. В нужный момент он нажимал на кнопку, и информация «выстреливалась» в эфир.

Агентом оказался 27-летний дипломат Платон Обухов. Он имел допуск к гостайне, участвовал в женевских переговорах по ядерным испытаниям и готовил материалы к российско-американским встречам на высшем уровне. Когда контрразведка вновь засекла его в троллейбусе в момент проезда мимо кафе с британцами, сомнений не осталось.

За десять месяцев Обухов провёл не менее 15 сеансов радиосвязи и получил около 300 тысяч долларов. Пятерым британским разведчикам удалось уехать до ареста, остальных объявили персонами нон грата. Сам Обухов после задержания признался и назвал британцев «никчёмными кураторами». В британском МИДе признали: провал стал беспрецедентным, а причины — в недооценке возможностей российских спецслужб.

Череда провалов MI6 в России, по словам историка, не прекратилась и по сей день. Только за последние два года из страны выдворили 16 британских разведчиков, а 30 марта 2026 года ФСБ лишила аккредитации очередного сотрудника посольства Великобритании.

Ранее Life.ru писал, что агента Киева, готовившего теракт на Курщине, задержали у тайника с взрывчаткой. Выбор локации, проверка маршрутов, фото- и видеофиксация объекта — мужчина действовал по четкой инструкции. Оперативники ФСБ пресекли преступную деятельность на финальном этапе: фигуранта взяли с поличным при попытке изъять из тайника взрывное устройство.