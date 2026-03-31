Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 11:36

В Анапе поймали 20-летнего агента Киева, который планировал устроить теракт

В Анапе ФСБ предотвратила теракт на подстанции, питающей военные объекты

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Сотрудники краснодарского управления ФСБ пресекли подготовку теракта на трансформаторной подстанции в Анапе. От этого объекта зависело электроснабжение военных частей, санаториев и жилого сектора города. Фигурант дела — местный житель 2005 года рождения — взят под стражу.

По данным ведомства, молодой человек придерживается проукраинских взглядов. В январе 2026 года он вышел на связь с иностранным куратором через один из мессенджеров.

За денежное вознаграждение исполнитель планировал совершить поджог оборудования. В УФСБ подчеркнули, что вывод станции из строя грозил серьёзным ущербом инфраструктуре и потребовал бы длительного восстановления.

Силовики сработали на опережение: злоумышленника задержали до того, как он смог реализовать задуманное. Против него возбуждено уголовное дело, фигурант находится под стражей.

ФСБ показала видео с места ликвидации украинского террориста в Подмосковье

Ранее ФСБ пресекла деятельность украинского агента в Белгородской области. Он сдавал Киеву позиции наших военных, а полученные деньги проигрывал в игровых автоматах.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar