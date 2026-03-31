ФСБ показала видео с места ликвидации украинского террориста в Подмосковье

В Сети появились кадры с места ликвидации агента украинских спецслужб в Московской области. На видео — изъятое оружие, самодельные взрывные устройства и тайники, которые преступник обустроил прямо рядом с оборонным предприятием.

Злоумышленник устроился на одно из оборонных предприятий региона, чтобы реализовать преступный замысел. В его планы входило совершение теракта непосредственно на территории завода.

Для подготовки нападения фигурант переоборудовал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами. Кроме того, он планировал воспользоваться тайником, где было спрятано самодельное взрывное устройство.

Напомним, Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении готовившегося теракта на объекте оборонно-промышленного комплекса в Московской области. Злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов. При попытке изъятия самодельного взрывного устройства из тайника подозреваемый оказал активное сопротивление. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь, в результате чего преступник был нейтрализован на месте.