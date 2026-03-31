Готовил взрыв на заводе по заданию Киева: В Подмосковье уничтожили террориста
ФСБ сорвала теракт на предприятии ОПК в Подмосковье, преступник нейтрализован
Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении готовившегося теракта на объекте оборонно-промышленного комплекса в Московской области. Злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов.
При попытке изъятия самодельного взрывного устройства из тайника подозреваемый оказал активное сопротивление. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь, в результате чего преступник был нейтрализован на месте.
Оперативники обнаружили на территории схрона компоненты для изготовления бомбы и средства связи. Изучение цифровых носителей подтвердило контакты ликвидированного лица с представителями спецслужб киевского режима.
В настоящее время проводятся следственные действия для выявления возможных сообщников и установления всех каналов координации диверсионной группы. Силовики продолжают проверку причастности задержанных лиц к иным противоправным эпизодам.
