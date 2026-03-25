ФСБ показала видео задержания готовившего теракт 21-летнего россиянина

Силовики опубликовали оперативное видео, на котором запечатлен момент задержания и первые показания 21-летнего подозреваемого, который планировал теракт в Новороссийске.

Момент задержания 21-летнего подозреваемого. Видео © УФСБ по Краснодарскому краю

Как выяснилось в ходе следствия, молодой человек попал под влияние иностранных спецслужб, действуя по классической схеме телефонного мошенничества. Сначала аферисты вышли на него под видом правоохранителей, а затем, манипулируя страхом и угрозами, склонили к совершению преступления.

На кадрах видеозаписи задержанный признается, что получал инструкции от куратора дистанционно. Тот предоставил ему точные координаты объектов одной из местных учебных баз, где планировалось совершение диверсии. Кроме того, «куратор» подробно инструктировал исполнителя о том, как незаметно проникнуть на закрытую территорию и изготовить зажигательную смесь для поджога.

Напомним, в Новороссийске предотвращён теракт на учебной базе Краснодарского университета МВД РФ. По данным ведомства, за организацией преступления стояли украинские кураторы. Реализовать задуманное преступнику помешали сотрудники госбезопасности. В данный момент 21-летний фигурант задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и возможные сообщники.