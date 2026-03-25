ФСБ: В Новороссийске предотвращён теракт на учебной базе университета МВД

В Новороссийске предотвращён теракт на учебной базе Краснодарского университета МВД РФ. Об этом сообщает УФСБ по региону.

По данным ведомства, за организацией преступления стояли украинские кураторы. Они дистанционно координировали действия задержанного, передавая ему точные координаты объектов инфраструктуры и инструкции.

Исполнитель получил подробный план проникновения на режимный объект. Ему также объяснили, как изготовить зажигательную смесь для совершения поджога.

Фигурант выполнил все указания, данные противником, но не успел привести замысел в исполнение. Силовики задержали его до завершения преступных действий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание по статье о приготовлении к террористическому акту.