27 марта, 07:11

В Ульяновске задержали агента Киева, собиравшего данные о производстве БПЛА

Сотрудники ФСБ России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Ульяновске сотрудники ФСБ задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным ФСБ, молодой человек, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собирал и передавал сведения о предприятии, которое производит беспилотные летательные аппараты для Министерства обороны России. Эти дроны активно применяются в ходе проведения специальной военной операции.

Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ЦОС уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Саратовской области был задержан россиянин, который собирался помочь Киеву устроить атаку беспилотниками по местному аэродрому. Он должен был запустить дроны в нескольких километрах от цели и сбежать за границу.

BannerImage
Владимир Озеров
