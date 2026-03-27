В Ульяновске задержали агента Киева, собиравшего данные о производстве БПЛА

В Ульяновске сотрудники ФСБ задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным ФСБ, молодой человек, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собирал и передавал сведения о предприятии, которое производит беспилотные летательные аппараты для Министерства обороны России. Эти дроны активно применяются в ходе проведения специальной военной операции.

Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ЦОС уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.