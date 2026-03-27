27 марта, 06:05

Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Горобца и двух чиновников администрации

Евгений Горобец. Обложка © Telegram / Сочи Официальный

Сотрудники ФСБ задержали трёх чиновников администрации Сочи, в том числе вице-мэра города-курорта Евгения Горобца. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Их проверяют на причастность к совершению преступлению — каких, не указывается.

«Задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее замруководителя Росгидромета Наталию Радькову и бизнесмена Андрея Комарова обвинили в хищении более чем семи миллионов рублей. Крупная сумма, по версии следствия, предназначалась для автотранспортного обслуживания.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
