«Оказываю содействие»: Митволь стал ключевым свидетелем по новому громкому уголовному делу

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, недавно отбывший наказание по делу о махинациях при возведении красноярского метро, снова оказался в поле зрения правоохранителей. На этот раз экс-чиновник фигурирует в расследовании в ином статусе.

Митволь подтвердил, что проходит свидетелем по делу о хищении государственных финансов. По его словам, следственные органы проводят проверку деятельности бизнесмена в рамках этого производства.

Бывший чиновник отметил, что активно сотрудничает со следствием. Он помогает выявлять лиц, причастных не только к краже бюджетных сумм, но и к совершению других серьезных нарушений закона.

«Есть дело, по которому я прохожу свидетелем. Это действительно о хищении бюджетных средств. По этому делу я оказываю содействие органам следствия в изобличении лиц, не только похитивших бюджетные средства, но и совершивших общекриминальные преступления. Я там имею официальный статус свидетеля», — пояснил он.

Олег Львович особо подчеркнул, что текущее разбирательство никак не связано с событиями в Красноярском крае. Дальнейшие процессуальные шаги пока не уточняются.