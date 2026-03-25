Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 06:26

«Оказываю содействие»: Митволь стал ключевым свидетелем по новому громкому уголовному делу

Олег Митволь проходит свидетелем по делу о хищении бюджетных средств

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, недавно отбывший наказание по делу о махинациях при возведении красноярского метро, снова оказался в поле зрения правоохранителей. На этот раз экс-чиновник фигурирует в расследовании в ином статусе.

Митволь подтвердил, что проходит свидетелем по делу о хищении государственных финансов. По его словам, следственные органы проводят проверку деятельности бизнесмена в рамках этого производства.

Бывший чиновник отметил, что активно сотрудничает со следствием. Он помогает выявлять лиц, причастных не только к краже бюджетных сумм, но и к совершению других серьезных нарушений закона.

«Есть дело, по которому я прохожу свидетелем. Это действительно о хищении бюджетных средств. По этому делу я оказываю содействие органам следствия в изобличении лиц, не только похитивших бюджетные средства, но и совершивших общекриминальные преступления. Я там имею официальный статус свидетеля», — пояснил он.

Олег Львович особо подчеркнул, что текущее разбирательство никак не связано с событиями в Красноярском крае. Дальнейшие процессуальные шаги пока не уточняются.

Митволь анекдотом про еврея прокомментировал Life.ru своё осовбождение

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь 24 марта вышел на свободу из ИК №6 в подмосковной Коломне. Он полностью отбыл назначенный срок — 4 года и 6 месяцев лишения свободы — и был освобождён «до звонка» в связи с его окончанием. Митволя осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): ему вменили хищение более 950 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на доработку проектной документации для строительства метро в Красноярске. Митволь признал вину, заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием, что позволило избежать максимального срока в 10 лет. После освобождения он первым делом встретился со своей 88-летней матерью и заявил, что намерен добиваться пересмотра дела.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Оксана Попова
